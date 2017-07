A murit după o fractură de femur

– o femeie de 67 de ani din Bacău a murit la două luni după ce a fost operată la Spitalul Județean de Urgență (SJU) Bacău u familia acuză că femeia s-ar fi infectat cu un microb pe care l-ar fi luat din spital – bolnava a ajuns cu septicemie la Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” din București și nu a mai putut fi salvată – fiul acesteia a făcut plângere la Colegiul Medicilor și la Parchet și cere ca SJU și medicii care s-au ocupat de îngrijirea mamei lui să fie trași la răspundere pentru moartea acesteia



Cătălina CHIFU

Pe 3 iulie 2013, Elena Apostu a fost internată în Spitalul Județean de Urgență Bacău, în urma unei căzături. Medicii au constatat că femeia avea fractură de femur stâng. A fost internată la Secția Ortopedie-Chirurgie, având ca medic curant pe dr. Ioan Neagu. „Acesta a hotărât că trebuie operată pentru a i se pune o tijă metalică, solicitând totodată suma de 800 lei, sumă pe care am achitat-o înainte de operație – susține fiul femeii, Florin Apostu. În ultimele trei zile de spitalizare, mama mea acuza dureri mari la șold, având scaune diareice foarte dese. Și eu și mama am informat cadrele medicale din acea secție. Ni s-a explicat că durerea este normală în urma unei operații, iar scaunele diareice sunt cauzate de stresul bolnavului. Nu s-a făcut nicio analiză de laborator în acest sens”. Pe 19 iulie, Elena Apostu a fost externată, iar la indicațiile medicului curant familia a cumpărat un cadru metalic special care să o ajute să se deplaseze. Pentru scaunele diareice i s-a recomandat regim alimentar strict.

Dar starea sa de sănătate era tot mai rea de la o zi la alta. „După ce am adus-o acasă, mama mea acuza dureri abdominale, având scaune diareice în mod continuu – arată Florin Apostu. Pe 25 iulie am chemat salvarea și am dus-o din nou la spital. A fost internată la Infecțioase. Probele pe care le-am făcut la un laborator privat arată că mama a fost infectată cu clostridium difficile toxina A/B – un microb intraspitalicesc cauzat de folosirea bazinetelor în mod necorespunzător. Pe lângă asta, avea și o infecție urinară. Mama mea acuza în continuare dureri foarte mari de șold și picior, acesta fiind și foarte umflat, dar dr. Neagu ne-a spus că durerile sunt normale. Nu a solicitat o radiografie, ci doar a recomandat folosirea unui unguent exterior”.

„Delira, iar din piciorul operat curgea sânge cu puroi”

Pe 7 august 2013, Elena Apostu părăsea pentru a doua oară spitalul, iar după o săptămână fiul se întorcea, cu mama lui, pentru a treia oară la spital. „Am decis să merg cu mama la Radiologia spitalului pentru a afla cauza durerilor – spune Florin Apostu. L-am căutat pe dl dr. Neagu și i-am arătat filmul radiologic. Acesta ne-a spus că tija a migrat în sus și că trebuie o nouă intervenție chirurgicală. A justificat migrarea tijei prin faptul că «am trămbălat-o»”, deși dumnealui a recomandat mersul cu cadrul. Mama mea a fost imediat internată și a doua zi reoperată. La una dintre vizitele de dimineață, dl dr. Neagu i-a spus mamei mele că tija a migrat din nou, deși a stat nemișcată în pat, și că piciorul operat s-a infectat. Am luat legătura cu dumnealui și i-am cerut să o trimită la unul din spitalele din București sau Iași, dar dumnealui a considerat că nu trebuie transferată pentru «o mică infecție»” într-un alt oraș. Analizele făcute în spital arătau că este infectată cu stafilococ auriu”.

Pe 20 august, Florin Apostu a avut un șoc și a realizat că situația în care se află mama lui e mult mai gravă decât au lăsat de înțeles cadrele medicale din SJU. „Când am mers în vizită la mama mea, am văzut că avea momente când delira, iar din piciorul operat, prin bandaje, curgea sânge cu puroi. L-am căutat din nou pe dl dr. Neagu, dar a motivat că este ocupat. Atunci l-am contactat pe șeful de secție Chirurgie-Ortopedie, dl dr. Dan Popa, iar acesta a hotărât că trebuie tansferată imediat la Spitalul Clinic de Urgență «Bagdasar-Arseni» din București.”

„Medicii din București au confirmat că e plină de puroi”

Elena Apostu a ajuns la București într-o stare extrem de gravă, iar medicii, susține fiul acesteia, nu i-au dat nicio șansă. „Am ajuns la Spitalul «Bagdasar-Arseni», iar la o primă consultație făcută la Primire Urgențe ne-au informat că are septicemie generalizată – reclamă Florin Apostu. Ni s-a spus că am adus-o acolo să moară. Am fost puși în situații penibile deoarece nu am avut acte medicale, nefiind specificat pe biletul de trimitere decât «montaj deteriorat», fără a avea mențiunea că este un bolnav septic”. Mama lui a fost internată la secția Ortopedie-Chirurgie a Spitalului „Bagdasar” și l-a avut ca medic curant pe dr. Mihai Paraschiv. Elena Apostu a intrat imediat în operație. Doctorii i-au scos tija și au constatat că infecția ajunsese la os. „Medicii din București au confirmat că e plină de puroi – spune Florin Apostu. Practic, au operat-o ca să o curețe de puroi. Ni s-a spus că, în momentul când au scos tija, a țâșnit cel puțin jumătate de litru de puroi. La spitalul din București am aflat că tija care a fost pusă se folosea acum 20 de ani și nici nu a fost pusă corespunzător, că mama mea nu a primit tratament adecvat – sânge, antibiotice corespunzătoare. Medicul nu a garantat că o poate salva. Mi-a spus că am ajuns prea târziu cu ea. Infecția i-a afectat organele interne, iar pe 4 septembrie 2013 mama mea a murit.”

Florin Apostu a făcut plângeri, la Colegiul Medicilor și la Parchet, împotriva medicilor de la SJU care s-au ocupat de îngrijirea mamei lui, dar și împotriva spitalului, responsabil în opinia lui Florin Apostu, pentru infectarea mamei sale.

Dr. Neagu nu exclude ca bolnava să fi luat infecția din spital

Cazul a ajuns în atenția Colegiului Medicilor, care a declanșat ancheta și urmează să-i audieze pe medicii reclamați. Întrebat despre bolnava tratată în SJU care a murit în spitalul din București, șeful secției de Ortopedie și Traumatologie, dr. Dan Popa, a evitat să comenteze: „Nu știu despre ce vorba. Eram în concediu în iulie și august. Trebuie să văd în scris plângerea, oficial, și apoi vorbim”. Totuși, dr. Popa este cel care a semnat și parafat, pe 26 august, biletul de trimitere către Spitalul Bagdasar-Arseni pe care este chiar menționat „Aviz dl dr. M. Paraschiv (în conv. telef. cu dr. I. Neagu)”. Dr. Ioan Neagu nu exclude posibilitatea ca infecția să fi fost luată din spital. „A plecat vindecată acasă – susține dr. Ioan Neagu. Acasă a făcut diaree și a venit cu infecție. Să fi luat infecția din spital?! Orice e posibil. Era un organism mai slăbit și în astfel de situații există riscul să facă infecție. Nu e medicul sau asistenta de vină. A fost internată la Contagioase și s-a constatat că avea stafilococ. Familia a sărit că de ce a făcut infecție și am decis să o trimitem la București. Mai ales că și tija se deplasase, pentru că pacienta era mai grăsuță și probabil că s-a tot mișcat”. În ceea ce privește acuzația că ar fi cerut bani pentru operație, dr. Neagu susține că el a întrebat „dacă are bani de tijă, care costă undeva pe la 15 – 30 milioane. Cele pe care le folosim noi cică nu se mai folosesc. S-au inventat acum 30 de ani, dar noi le folosim încă”.

Reacția oficială a SJU Bacău vizavi de acest scandal a fost ambiguă. Am fost direcționați spre directorul medical al spitalului, dr. Aurelia Țaga. Declarația nu răspunde la nicio întrebare despre riscul de a te infecta pe timpul spitalizării. „Avem o sesizare pe care a trimis-o reclamantul (Florin Apostu, n.r.) la Comisia de Etică din cadrul spitalului – ne-a declarat dr. Aurelia Țaga. Pacienta a murit la două săptămâni după ce a plecat din Spitalul Județean. Ancheta este în derulare și nu putem face comentarii înainte de finalizare. Nu avem o concluzie vizavi de acest caz”.

„Mai putea trăi cu piciorul strâmb încă 20-30 de ani”

Dr. Mihai Paraschiv, medicul din București care a operat-o pe Elena Apostu, confirmă că pacienta a ajuns la spitalul „Bagdasar-Arseni” într-o stare foarte gravă, cu analize foarte proaste și cu infecție la operație. Medicul a evitat însă, elegant, să arate cu degetul spre colegii de breaslă din Bacău. Cu toate acestea, doctorul a sesizat Institutul Național de Medicină Legală, pentru a se stabili cauzele decesului. „Eu nu am făcut decât să o operez și am trimis-o imediat la Reanimare – ne-a declarat, prin telefon, dr. Mihai Paraschiv. Nu i-am pus altă tijă, era puroi pe os. Prima oară se fac eforturi să salvezi viața omului și apoi mai vezi ce poți face. Nu pot să spun dacă a fost tratată bine la Bacău sau dacă se putea trata în continuare la Spitalul Județean de Urgență. Dl doctor (Neagu, n.r.) m-a rugat să o tratez. A apărut această complicație și de aceea s-a ales varianta de a o trimite la București. Că au apărut complicații și că nu s-au tratat la timp, asta e o altă poveste. Trebuie să insiste și familia… Trebuia pusă și o altă tijă, dar… știți ce se întâmplă în spitalele noastre… Probabil că a fost și o lipsă de comunicare între medici și familia bolnavului. Nu știu ce a fost. Clar e că femeia a venit într-o stare septică foarte gravă. Am sesizat Medicina Legală și am trimis acolo dosarul pentru a se ști exact de ce a murit. Dacă nu apărea această supurație, mai putea trăi cu piciorul strâmb încă 20-30 de ani. Infecția poate să fie transmisă în tot corpul. Dar Medicina Legală va spune cauza decesului”.