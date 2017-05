A murit cel mai bătrân cetățean al Bacăului. Avea 108 ani

Sofia Vrabie, probabil cel mai bătrân cetățean al municipiului Bacău, a murit, marți, la locuința sa din cartierul CFR. Defuncta avea 108 ani, fiind născută pe 29 septembrie 1908.

În 2008, la centenar, Sofia Vrabie a fost premiată de municipalitate, conform unui obicei stabilit cu numai un an înainte.

În 2007, Consiliul Local Bacău a început să-i premieze pe cei care ating vârsta de 100 de ani, cu câte 5.000 de lei. Proiectul de hotarâre a fost inițiat atunci de consilierii locali independenți Roxana Mironescu si Ilie Bîrzu.

„Regret dispariția Sofiei Vrabie, care probabil a fost cel mai în vârstă cetățean băcăuan. Am o mulțumire sufletească, totuși, că am avut inițiativa, iar la 100 de ani am premiat-o, ca o recunoaștere a persoanelor care au contribuit la dezvoltare orașului”, a declarat, pentru Ziarul de Bacău, consilierul local Ilie Bîrzu (PNL).

Edilii au vizitat-o acasă, la centenar

Sofia Vrabie nu a fost prezentă la ședința de Consiliu Local, din 22 decembrie 2008, când s-a votat premierea sa, dar în 2009, a fost vizitată acasă de viceprimarul Dragoș Luchian. Vizibil emoționată, cu ochii în lacrimi, aceasta a glumit cu musafirii și i-a invitat și la… 110 ani.

„Este un gest firesc să recompensăm asemenea persoane, cu atât mai mult cu cât doamna Vrabie a trăit toată viața ca un bun samaritean și a făcut numai bine celor din jurul domniei sale”, declara atunci viceprimarul Dragos Luchian.