A început procesul medicilor din Bacău și Vaslui acuzați că au parafat fișe medicale pentru permise auto fără să vadă pacienții

Proprietara unei clinici din Bacău și șaptesprezece medici şi asistente din Bacău și Vaslui, precum şi un instructor auto sunt acuzați că ar fi eliberat fişe medicale pentru permisul de conducere unor persoane bolnave.

Miercuri, 30 august 2017, la Tribunalul Vaslui a început procesul în care 17 persoane, printre care şi opt medici din Vaslui şi Bacău, sunt judecaţi de constituire de grup infracţional organizat şi fals material în înscrisuri oficiale în formă continuată, au fost părtaşii unei adevărate mafii a fişelor medicale, potrivit adevarul.ro.

Ancheta în acest caz a fost începută după ce preşedintele Colegiului Medicilor Vaslui, dr. Mioara Daşcău, a depus o plângere la Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui, acuzând faptul că se eliberează fişe medicale unor pacienţi care suferă de afecţiuni grave, fără ca măcar să fie consultaţi, printre pacienţi numărându-se şi persoane care suferă de epilepsie.

Cum opera gruparea

Potrivit procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Vaslui, „grupul infracţional” care funcţiona la New Central Med, acţiona pe două paliere. Pe de o parte, se parafau fişe medicale, falsificându-se parafele unor medici care ăşi desfăşurau activitatea la clinica din Bacău sau prin preluarea parafelor originale, fără ştirea acestora. Pe de altă parte, cu buna ştiinţă a unor medici, care, de altfel, au şi fost puşi sub acuzare.

Nouă medici din cadrul unor unităţi medicale din Bacău au declarat procurorilor că ei nu au consultat niciodată titularii fişelor medicale eliberate la punctul de lucru din Vaslui. Aceştia au declarat că lucrau în cadrul clinicii din Bacău, iar parafele le erau păstrate la recepţie, într-un loc special, unde, teoretic, nu ar fi trebuit să aibă nimeni acces.

8 medici ar fi intrat în circuit

Alţi opt medici ar fi intrat în circuitul infracţional și îşi puneau parafa şi semnătura pe fişele medicale, fără a examina persoanele în cauză.

Pe lista inculpaţilor se află Elena Duţă Niţescu, patroana New Central Med, Pârlog Gabriela, medic medicină internă Bacău, Abu Gamea Naeif, medic ORL în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui, Strâmbeanu Elena Gabriela, medic Vaslui, Covrig Carmen, medic psihiatru Bacău, Dominte Gabriela, medic ORL Bacău, Negru Constantin, medic Bacău, Zaharia Oana Cristina medic psihiatru Vaslui, Monica Cruceanu, asistenta medicală, Ciubotaru Gianina Elena, asistent medical, Cataramă Silviu, administrator Şcoala de Şoferi Uniprev Auto SRL Vaslui. Lista inculpaţilor este completată de: Simona Botezatu, Bianca Elena Mardare (fostă Sofronea), Mihaela Vasilica Aancuţei, Lenuţa Matei, Lenuţa Şmuc.

Reprezentanţii clinicii New Central Med neagă acuzaţiile. „Această doamnă ne hărţuieşte de trei săptămâni. Ne-a sunat să ne întrebe cu ce drept i-am dat aviz unui bolnav de cancer. Noi nu putem să discriminăm pe nimeni. Medicul specialist hotărăşte dacă este apt pentru condus, nu preşedintele Colegiului Medicilor, care nu are nicio competenţă în acest proces. Medicii noştri sunt responsabili şi răspund pentru ceea ce fac. Ca medic de familie, ea trebuie să elibereze aceste adeverinţe gratis, nu contra cost, aşa cum procedează cu pacienţii“, a declarat, după izbucnirea scandalului, Elena Nitescu Duţă, reprezentant New Central Med.

Singurele care au recunoscut în totalitate faptele şi le-au regretat au fost asistentele medicale care au lucrat la punctul de lucru din Vaslui al clinicii New Central Med şi o parte dintre asistentele şi medicii din Bacău. (sursa: adevarul.ro)