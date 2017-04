8 lucruri pe care TREBUIE sa le ai in bagaj cand pleci cu copilul in vacanta

O vacanta se schimba complet de la aparitia unui copil, motiv pentru care parintii trebuie sa se pregateasca cat mai bine, astfel incat sa aiba tot ce le trebuie si sa reuseasca sa se relaxeze. Daca bagajul va fi complet, un cuplu va avea parte de un concediu linistit si placut.

Inainte de orice, o familie trebuie sa se orienteze catre o destinatie speciala. Astfel, sunt de preferat statiunile turistice din Grecia, pentru ca au conditii foarte bune si pun la dispozitia oaspetilor o multime de facilitati. Astfel, copiii vor putea sa se bucure de spatii de joaca special amenajate, de parcuri acvatice sau de activitati recreative diverse. Iti recomandam sa consulti aceste oferte vacanta Grecia pe Karpaten.ro si sigur vei gasi una potrivita pentru familia ta.

Revenind la bagaj, in cele ce urmeaza vom enumera cateva lucruri utile cu privire la tot ce acesta trebuie sa contina. Bineinteles, fiecare poate adauga si altele, in functie de preferinte si necesitati.

Iata care sunt lucrurile care nu trebuie sa iti lipseasca din bagaj:

Jucaria preferata

Fiecare copil are jucaria lui preferata. De aceea, pentru ca acesta sa se linisteasca cat mai repede si sa se acomodeze in locul unde veti petrece cateva zile, e necesar sa aiba langa sine jucaria favorita. Cu ajutorul acesteia va adormi mai usor si se va simti mai bine.

Desene animate

Orice copil se plictiseste cand vine vorba de drumuri lungi. Indiferent de mijlocul de transport pe care il alegi, cel mai bine este sa ai un telefon mobil performant si sa te asiguri ca ai descarcat cateva episoade din desenele lui animate preferate. O sa vezi cat de repede se va linisti in cazul in care devine agitat sau plange. Astfel, poti alege un telefon de la Rombiz, intrucat vei gasi oferte foarte bune. Nu ezita sa optezi pentru un smartphone care sa te scape de griji si care sa-l tina ocupat pe cel mic pe parcursul calatoriei.

Incalzitor pentru biberon

Acesta iti va fi extrem de util daca copilul tau inca este mic sau daca inca nu s-a dezobisnuit de biberon. Cu ajutorul lui o sa poti sa pastrezi o termperatura buna pentru lapte si nu va fi nevoie sa va opriti in locuri speciale. De altfel, poti gasi unul care sa aiba integrata si functia de storcator de fructe si sa mentii mancarea la o temperatura potrivita. Poti intra pe pagina web www.Ilbambino.ro si o sa descoperi astfel de produse pe care le vei folosi, fara indoiala, in vacanta.

Sapun lichid antibacterian

Nu trebuie sa iti lipseasca din bagaj sapunul lichid antibacterian, mai ales daca mergeti cu masina si veti face opriri pentru a manca. Acesta iti poate fi de ajutor chiar si unde vei fi cazata, intrucat nu stii niciodata ce ti se pune la dispozitie. Iti recomandam sa consulti oferta de dezinfectanti pe Dacris94.ro, intrucat vei gasi produse de calitate.

Medicamente

Cu un copil nu se stie niciodata. Poate face febra neasteptat sau s-ar putea sa nu ii pice bine un anumit fel de mancare. De aceea, trebuie sa iei in considerare toate problemele care ar putea aparea si sa achizitionezi din timp medicamente pentru copii. Evita sa stai in concediu sa cauti farmacii, caci nu vei sti exact ce e bun si ce nu. Numai asa vei reusi sa treci peste eventualele probleme. De altfel, ar trebui sa iei cateva tipuri de pastile si pentru tine, si pentru sotul tau, astfel incat sa fii pregatita pentru orice.

Haine si incaltari suficiente

Probabil cateodata ai tendinta de a pune prea multe, cateodata prea putine articole vestimentare si de incaltaminte pentru cel mic. Cel mai bine este sa le calculezi in functie de zilele pe care le veti petrece. Ideal este sa pui cat mai multe piese basic, intrucat iti vor fi de mare ajutor. Daca vei opta pentru vacanta la mare nu uita de costumasul de baie, de papuceii de plaja si de palarie. Acestea pot fi destul de scumpe in statiunile turistice, tocmai pentru ca sunt importante.

Lotiuni cu factor mare de protectie solara

Copiii sunt foarte sensibili, iar daca petrec mult timp la soare fara sa fie protejati impotriva razelor puternice ar putea face insolatie sau sa aiba arsuri. De aceea, acestia trebuie dati de cateva ori pe zi cu aceste lotiuni si cel mai bine este sa le cauti pe cele care au cel mai mare factor de protectie. Eventual, poti cumpara si cateva creme care se folosesc dupa plaja. Nici la munte nu trebuie neglijata protectia celui mic in aceasta privinta, asa ca oricare este destinatia, pune in bagaj o astfel de lotiune.

Carticele, reviste si jocuri

Un copil se plictiseste repede si s-ar putea sa nu fie la fel de incantat precum tine de statul la soare si de plimbari. De aceea, ar fi bine sa ai la tine cateva carticele de colorat, reviste si joculete. Acestea ii vor ocupa timpul chiar si seara cand veti sta in camera si va veti odihni.



Prin urmare, trebuie sa fii extrem de atenta cand alegi destinatia pentru concediul urmator, mai ales daca iti propui sa il iei si pe cel mic. Astfel, asigura-te ca i-ai luat jucaria preferata, carticele, reviste si jocuri care sa il linisteasca, iar timpul sa treaca mai usor pentru el. De asemenea, este important sa descarci desenele lui preferate si sa ai un telefon performant pentru acestea. Nu uita nici de incalzitorul pentru biberon daca acesta nu a renuntat la el sau la sapunul lichid antibacterian, pentru ca iti va fi extrem de util. De altfel, ia suficiente hainute si incaltari, in functie de zile, iar indiferent de destinatie pune in bagaj lotiuni cu factor mare de protectie si medicamente, astfel incat sa eviti situatiile neplacute.