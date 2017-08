7 oferte pentru tronsonul Bacău – Paşcani din Autostrada A7

Procedura de selectare a firmei care va realiza studiul de fezabilitate şi proiectul tehnic al drumului de mare viteză Bacău – Paşcani este într-o fază avansată. După ce s-au rezolvat contestațiile, au fost înregistrate șapte oferte.

La o valoare a lucrărilor estimată la 27,7 milioane de lei, firmele care au depus oferte sunt: Acciona Ingeneria SA, Consitrans SRL, Asocierea Rina Consulting SPA – Rina Consulting East Europe SRL- Viaponte ROM SRL, Asocierea SC Italrom Inginerie Internationala SRL – SC Metroul SA – SC ISPCF SA, Asocierea Romair Consulting SRL – SC DOHWA Engeneering CO LTD, Asocierea 3TI Progetti Italia Ingeneria Integrata SPA – Eurocerad Intrnational SRL și Asocierea Search Corporation SRL – SC Best Consulting & Design SRL – SC Formin SA.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA (CNAIR) va evalua ofertele și va anunța câștigătoarea. Lungimea aproximativă a acestui sector de drum este de 82 km.

În total, CNAIR derulează patru proceduri, pentru tronsoanele Ploieşti – Buzău, Buzău – Focşani, Focşani – Bacău și Bacău – Paşcani. Autostrada A7 sau drumul expres pe ruta Ploiești-Buzău-Focsani-Bacău-Pașcani ar urma să aibă o lungime de aproape 330 km si va prelua traficul pe ruta Nord-Sud, care în prezent se desfășoară pe DN2, un drum național cu câte o bandă pe sens și un acostament puțin mai lat, folosit drept încă o bandă de circulație.