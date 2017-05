5 lucruri pe care sa le faci pentru a te bucura mai mult timp de masina ta!

Achizitionarea unui autoturism reprezinta pentru foarte multe persoane un vis implinit. Daca si tu ai devenit proprietarul unei masini si vrei sa te asiguri ca te vei bucura de ea o perioada indelungata, atunci trebuie sa ai in vedere anumite aspecte esentiale.

Intretinerea corespunzatoare a masinii tale o sa te scape de o multime de griji si probleme. De aceea, pentru ca aceasta sa mearga bine indiferent de starea vremii sau cea a carosabilului este necesar sa rezolvi prompt orice defectiune, chiar daca ti se pare nesemnificativa. S-ar putea sa iti dai seama cand vei merge cu ea la service ca, de fapt, este mai grav decat ti-ai inchipuit si ca a afectat si alte componente.

Iata cum iti poti ingriji eficient masina:

In primul rand, pentru a te asigura ca masina ta merge foarte bine, trebuie sa inlocuiesti la timp acumulatorul auto. Chiar daca bateriile au o durabilitate mare, cand vine vorba de schimbarea acestora nu trebuie sa faci economii. In cazul in care bateria autoturismului tau prezinta umflaturi si un miros accentuat de sulf, cauta neaparat una noua. Apoi, este necesar sa mergi la inspectiile tehnice periodice, intrucat specialistii vor determina problemele pe care masina ta le are si pe care nu trebuie sa le amani, astfel incat sa conduci in siguranta. Datorita acestora, o sa ai posibilitatea de a te bucura un timp foarte indelungat de masina ta. Pentru a evita deteriorarea autoturismului tau nu trebuie sa mergi pe drumuri accidentate. Ocoleste, pe cat posibil, drumurile neasfaltate, mai ales daca nu conduci o masina foarte inalta, dar si gropile din asfalt. Numai asa masina ta va rezista mult timp si tu nu vei fi nevoit sa investesti sume fabuloase in aceasta. De asemenea, nu trebuie sa conduci masina intr-un mod agresiv, intrucat piesele vor ceda rand pe rand. O alta modalitate prin care te asiguri de viata lunga a masinii tale o reprezinta folosirea pieselor auto de calitate. Desi acestea sunt mai scumpe, nu trebuie sa faci compromisuri. Niste piese contrafacute ti-ar putea pune in pericol viata atunci cand esti la volan! Mai mult, pentru a fi ingrijita corespunzator, trebuie sa mergi cu masina la service si la spalatorie. Astfel, atat interiorul, cat si exteriorul se vor pastra foarte bine si vor arata, chiar si dupa cativa ani, impecabil. De altfel, te poti orienta si catre niste accesorii de interior care au scopul de a proteja, dar si de a personaliza si de a transforma spatiul intr-unul util.

Asadar, in cazul in care iti doresti ca masina ta sa aiba o viata lunga si sa prinda sute de mii de kilometri, va trebui sa o ingrijesti corespunzator! Nu neglija bateria auto si schimb-o cand da semne in acest sens, iar piesele auto care se strica inlocuieste-le numai cu unele originale. De asemenea, mergi cu ea la inspectiile tehnice periodice si nu lasa problemele sa se adune. Mai mult, evita sa conduci agresiv si fereste-te de gropi. Pentru ca interiorul sa reziste la fel de mult, foloseste accesorii speciale care sa il protejeze si sa il personalizeze in acelasi timp.